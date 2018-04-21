Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul'un ortak noktası Adriana Lima

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!
Hal böyle olunca, Çağlar Ertuğrul'un 6 yıl önce Adriana Lima'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu.
Metin Hara'dan kutsal paylaşım!
Çağlar Ertuğrul'un Adriana Lima'ya attığı tweet ise şöyle:
"Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima"
Tweet'in ifşa olmasının ardından yakışıklı oyuncu yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı.
-Metin Hara konuşurken Çağlar Ertuğrul'un yüzü şekilden şekle girdi;