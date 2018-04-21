Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul'un ortak noktası Adriana Lima

Magazin - 21.04.2018 17:20

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!

Metin Hara'dan kutsal paylaşım!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show'da dün yine kahkaha tufanı koptu. Konuklar arasında Metin Hara ile oyuncu Çağlar Ertuğrul da vardı.Hal böyle olunca, Çağlar Ertuğrul'un 6 yıl önce Adriana Lima'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu."Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima"Tweet'in ifşa olmasının ardından yakışıklı oyuncu yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı.-Metin Hara konuşurken Çağlar Ertuğrul'un yüzü şekilden şekle girdi;