Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul'un ortak noktası Adriana Lima

Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı. Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya Twitter'dan şiir yazdığı ortaya çıktı.

Magazin - 21.04.2018 17:20
Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul'un ortak noktası Adriana Lima
Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show'da dün yine kahkaha tufanı koptu. Konuklar arasında Metin Hara ile oyuncu Çağlar Ertuğrul da vardı.

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!



Hal böyle olunca, Çağlar Ertuğrul'un 6 yıl önce Adriana Lima'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu.

Metin Hara'dan kutsal paylaşım!

Metin Hara'dan kutsal paylaşım!



Çağlar Ertuğrul'un Adriana Lima'ya attığı tweet ise şöyle:

"Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima"


Tweet'in ifşa olmasının ardından yakışıklı oyuncu yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı.

-Metin Hara konuşurken Çağlar Ertuğrul'un yüzü şekilden şekle girdi;


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