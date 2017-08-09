Metin Hara istedi, Adriana Lima sildi!

Adrina Lima eski sevgilisi Miltiadis Kastanis ile samimi fotoğrafını hesabından kaldırdı.

Magazin - 09 Ağustos 2017 14:16
Metin Hara istedi, Adriana Lima sildi!
Adriana Lima eski sevgilisi Miltiadis Kastanis evinde ağırlamış ve bu buluşmadan fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Fotoğrafı görür görmez Metin Hara’nın, Adriana Lima’yı arayarak, "O fotoğrafı hemen kaldır" dediği iddia edildi. Adriana Lima da eski sevgilisiyle çekildiği samimi kareyi Instagram hesabından kaldırdı. Adriana Lima'nın paylaştığı o fotoğrafın ardından Metin Hara ile Adriana Lima'nın ilişkisi hakkında "reklam aşkıydı" yorumları yapılmıştı.

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Bağlantılar: Adriana Lima, Metin Hara

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