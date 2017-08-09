Geçtiğimiz yaz Türk yazar Metin Hara ile Bodrum'da tatil yapan Adriana Lima sonrasında evine döndü. New York'taki evine giden Lima önceki gün sürpriz bir misafiri ağırladı. Eski sevgilisi tenisçi Miltiadis Kastanis, güzel mankeni evinde ziyaret etti. Adriana Lima keyifli buluşmanın görüntüleri sosyal medya hesabına koydu. Paylaşım binlerce beğeni alırken Metin Hara'nın bu işe ne diyeceği merak konusu oldu..
Metin Hara bu işe ne diyecek? Adriana Lima eski sevgilisiyle buluştu!
Adriana Lima eski sevgilisiyle buluştu, görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Metin Hara'nın bu konuda ne diyeceği ise merak konusu oldu!Magazin - 09 Ağustos 2017 09:01
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