Metin Akdülger, Cannes'de!

Başarılı oyuncu Metin Akdülger, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Sinema - 04.05.2018 14:36
Metin Akdülger, Cannes'de!
Gaya Jiji’nin yönetmenliğini üstlendiği Fransa, Almanya, Türkiye ortak yapımı Mon Tissu Préféré, 71. Cannes Film Festivali’nin Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış) bölümüne seçildi. Filmin oyuncu kadrosunda, başarılı oyuncu Metin Akdülger de rol alıyor.

Hiç kuşkusuz, Cannes Film Festivali bu yıl, özellikle ülkemizde, Nuri Bilge Ceylan‘ın katılıp katılmayacağı haberleri ile her yıl olduğundan daha fazla gündeme geldi.

Gaya Jiji yönettiği Fransa, Almanya, Türkiye ortak yapımı, Metin Akdülger‘in de rol aldığı Mon Tissu Préféré festivalin Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış) bölümünde gösterilecek.

Şahsiyet‘te de yer alan Metin Akdülger, 8-19 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşecek festivalde Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminin yanı sıra Türkiye’yi temsil edecek isimlerden olacak.
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