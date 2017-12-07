Meteorolojiden son dakika uyarısı!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yaşam - 07.12.2017 10:19
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
Meteorolojiden hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 8 ilde karla karışık yağış beklenirken, İstanbl'da hava sıcaklıklarının artacağını açıkladı.
İstanbul haftanın başından beri soğuk ve yağışlı bir havaya teslim olmuştu. Mevsim normallerinin altında olan havanın mevsim normallerine döneceği ve sıcaklığın 16 dereceye kadar yükseleceği açıklandı.

İstanbul'da sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
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Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehri terk etti. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

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