Meteorolojiden son dakika uyarısı!

İstanbul haftanın başından beri soğuk ve yağışlı bir havaya teslim olmuştu. Mevsim normallerinin altında olan havanın mevsim normallerine döneceği ve sıcaklığın 16 dereceye kadar yükseleceği açıklandı.
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Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehri terk etti. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.