Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul’un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı ancak gecce saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Meteorolojiden İstanbul'a da uyarı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Yaşam - 06.05.2018 13:26
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