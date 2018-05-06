Meteorolojiden İstanbul'a da uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yaşam - 06.05.2018 13:26

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İstanbul’un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı ancak gecce saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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