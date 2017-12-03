Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'nin günlük değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Yaşam - 03.12.2017 10:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatleri ile gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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