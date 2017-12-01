Meteoroloji uyardı ve tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmini verilerine göre, Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Diğer Haberler - 02.12.2017 01:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve karla karışık yağmur yağması bekleniyor.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere uyarınca, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.



İstanbul'da 6 Aralık'a dikkat

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul'da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji haritasında ki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.



Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu.

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