Meteoroloji saat verdi!

İstanbul'da saat saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Yaşam - 25.12.2017 11:00
Meteoroloji saat verdi!
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.



Bir mahalle sakini, "Kar yağdı. Biraz geç geldi. Kalktım, uyandım, sevindim. Hava soğudu, pislikler de gitti. İstanbul güzel karla uyandı bu sabah." dedi. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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