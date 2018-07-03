2018 Avrupa Gençler ve Kadetler Şampiyonası, Yunanistan’da gerçekleştirildi. Mete Gazoz, klasik yay erkekler bireysel, klasik yay erkek takım ve klasik yay mix takımda toplamda 3 altın madalya kazarak 2018’in bu önemli şampiyonasını birincilik ile bitirdi.
Türkiye En Çok Madalya Kazanan Ülke!
23 sporcumuzun katıldığı Gençler ve Kadetler Şampiyonası’nda Türkiye, 7 Altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya ile şampiyonanın en çok madalya kazanan ülkesi oldu.
Mete Gazoz’dan Yunanistan’da 3 Altın Madalya!
Milli Okçumuz Mete Gazoz, 2018 Avrupa Gençler ve Kadetler Şampiyonası’nı 3 altın madalyayla kapatarak şampiyonanın birincisi oldu.Spor - 03.07.2018 13:48
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mete Gazoz
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
SPOR HABERLERİ
- Başakşehir bombayı patlattı! 3 yıllık sözleşme...
- Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
- Fenerbahçe'nin Paco Alcacer atağı!
- Ezeli rakipten Aboubakar çalımı!
- Wilshere transferinde son durum!
- Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti!
- Galatasaray Miranda ve Denayer'i istiyor!
- Dünya Kupası çeyrek final maçları yarın başlıyor!
- Guti'den beklenen Beşiktaş açıklaması!
- Brad Wanamaker ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı!