Mete Gazoz’dan Yunanistan’da 3 Altın Madalya!

Milli Okçumuz Mete Gazoz, 2018 Avrupa Gençler ve Kadetler Şampiyonası’nı 3 altın madalyayla kapatarak şampiyonanın birincisi oldu.

Spor - 03.07.2018 13:48

2018 Avrupa Gençler ve Kadetler Şampiyonası, Yunanistan’da gerçekleştirildi. Mete Gazoz, klasik yay erkekler bireysel, klasik yay erkek takım ve klasik yay mix takımda toplamda 3 altın madalya kazarak 2018’in bu önemli şampiyonasını birincilik ile bitirdi.



Türkiye En Çok Madalya Kazanan Ülke!



23 sporcumuzun katıldığı Gençler ve Kadetler Şampiyonası’nda Türkiye, 7 Altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya ile şampiyonanın en çok madalya kazanan ülkesi oldu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.