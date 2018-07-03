Mete Gazoz’dan Yunanistan’da 3 Altın Madalya!

Milli Okçumuz Mete Gazoz, 2018 Avrupa Gençler ve Kadetler Şampiyonası’nı 3 altın madalyayla kapatarak şampiyonanın birincisi oldu.

Spor - 03.07.2018 13:48
Mete Gazoz’dan Yunanistan’da 3 Altın Madalya!
2018 Avrupa Gençler ve Kadetler Şampiyonası, Yunanistan’da gerçekleştirildi. Mete Gazoz, klasik yay erkekler bireysel, klasik yay erkek takım ve klasik yay mix takımda toplamda 3 altın madalya kazarak 2018’in bu önemli şampiyonasını birincilik ile bitirdi.

Türkiye En Çok Madalya Kazanan Ülke!

23 sporcumuzun katıldığı Gençler ve Kadetler Şampiyonası’nda Türkiye, 7 Altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya ile şampiyonanın en çok madalya kazanan ülkesi oldu.
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