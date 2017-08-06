Mesut Özil'i kadın hayranları rahat bırakmıyor!

Mesut Özil'i kadın hayranları rahat bırakmayınca Amine Gülşe'nin bu durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

Magazin - 07.08.2017 05:00
Mesut Özil'i kadın hayranları rahat bırakmıyor!
İngiliz takımı Arsenal’de oynayan futbolcu Mesut Özil 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 6 aydır aşk yaşıyor. Sevgililer evlilik kararı aldı. Tek sorun; Mesut Özil’e kadın hayranlarından gelen telefon ve mesajlar. Bu durumu çok kıskanan Amine Gülşe yıldız futbolcuya telefon numarasını değiştirmesi için baskı yapmaya başlamış.

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Kaynak: Pazar Postası
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