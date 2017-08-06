Mesut Özil'i kadın hayranları rahat bırakmıyor!

Magazin - 07.08.2017 05:00

İngiliz takımı Arsenal’de oynayan futbolcu Mesut Özil 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 6 aydır aşk yaşıyor. Sevgililer evlilik kararı aldı. Tek sorun; Mesut Özil’e kadın hayranlarından gelen telefon ve mesajlar. Bu durumu çok kıskanan Amine Gülşe yıldız futbolcuya telefon numarasını değiştirmesi için baskı yapmaya başlamış.Kaynak: Pazar Postası