Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye teşekkür mesajı!

Amine Gülşe, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki grubun son maçında Almanya'nın Güney Kore ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için Almanya Milli Takımı'nda forma giyen sevgilisi Mesut Özil'in yanına gitmişti. Ünlü futbolcu, sevgilisine Instagram hesabı üzerinden teşekkür etti.

Magazin - 02.07.2018 15:46
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye teşekkür mesajı!
Amine Gülşe, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki grubun son maçında Almanya'nın Güney Kore ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için Almanya Milli Takımı'nda forma giyen sevgilisi Mesut Özil'in yanına gitti. Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 'Bir Türk Masalı' filminin çekimleri için Muğla Dalyan'daydı. Sevgilisi Mesut Özil ile iki hafta görüşemeyen Gülşe, filmin yönetmeninden özel izin aldı. Amine Gülşe, sevgilisi ile hem hasret gidermek için hem de şans dilemek için Rusya'ya gitti.

Amine Gülşe, Mesut Özil'e destek oldu!

Amine Gülşe, Mesut Özil'e destek oldu!



Amine Gülşe, Rusya'dan keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Almanya adına top koşturan Mesut Özil, Dünya Kupası'nda büyük bir hüsran yaşadı. Almanya 80 yıl sonra Dünya Kupası gruplarından çıkamadı. Özil de performansıyla büyük eleştirilerin odağı oldu. Stresli günler geçiren futbolcuya sevgilisi Amine Gülşe, destek oldu.

Mesut Özil, en seksi erkekler listesine girdi!

Mesut Özil, en seksi erkekler listesine girdi!



Mesut Özil, sevgilisine Instagram hesabından teşekkür etti. Özil, sevgilisiyle fotoğrafının altına "Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim" notunu düştü.

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