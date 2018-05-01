Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye hayatının sürprizi!

Arsenal’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, İngiltere'ye yanına giden Amine Gülşe'nin dün doğum günüydü. Özil, sevgilisine malikanesinde doğum günü için sürpriz yaptı.

Magazin - 01.05.2018 09:11
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye hayatının sürprizi!
25 yaşına basan Amine Gülşe ile İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil'in 2015'te yarım kalan aşkı 2016'nın son günlerinde yeniden başlamıştı.

Malikanede büyük parti!

Malikanede büyük parti!



Aşklarına dolu dizgin devam eden çiftten evlilik haberi beklendiği şu günlerde, Mesut Özil'den 2014 Türkiye Güzeli, oyuncu Amine Gülşe'ye doğum günü sürprizi geldi.


Özil, evini mumlar ve balonlar süsledi, yerlere gül yaprakları döktü. Futbolcu sevgilisinin sürprizine çok mutlu olan tescilli güzel Gülşe, geceden fotoğrafları Instagram hesabından, "Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum" notunu düşerek paylaştı.


Mesut Özil de sevgilisine "Seni seviyorum aşkım" diye karşılık verdi.


Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye özel parti!

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye özel parti!
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