MESAM’dan ihraç edilen Suat Suna, geri döndü!

Magazin - 22.04.2018 04:15

MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Timisi, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa ve Cahit Berkay 3 Ocak 2018 günü MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe vererek Suat Suna’nın görevi gereği öğrendiği MESAM’a ait sır niteliğindeki bilgileri, MESAM üyesi olmayan kişilerle paylaştığını ve facebooktan ifşa edilmesine sebebiyet verdiğini iddia etmişlerdi. Suat Suna MESAM’ın kararıyla 26 Ocak 2018’de MESAM’dan ihraç edilmişti.MESAM’ın asli üyesi olan Suat Suna, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne üyelikten ihracın kaldırılması için dava açmıştı. Üyelikten ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Suat Suna ne ile suçlandığını ve hangi sebeple ihraç kararı alındığının kendisine bildirilmediğini dava dilekçesinde anlatmıştı. Suna’nın avukatı, “Müvekkilimle ilgili iddia, 12 Temmuz 2017 tarihli Ali Yavuz’un istifa dilekçesini aynı gün Burhan Bayar’a bildirerek yayınlanmasına sebebiyet vermek ve bu şekilde MESAM’ın çalışmalarına ve faaliyetlerine engel oluşturmaktır. Haysiyet Kurulu, Ali Yavuz’un istifasının MESAM dışına müvekkil tarafından sızdırıldığını kabul etmiştir.Bir üyenin istifası nasıl MESAM’ın ticari sırrı olabilir? Ayrıca müvekkilim Ali Yavuz’un istifasını dışarıya kendisinin sızdırmadığını belirtmiştir. Hukuka aykırı ihraç kararının iptali ile müvekkilimin üyeliğe iadesini, 17-18 Mart tarihinde yapılacak Genel Kurul’a katılımının sağlanması için ihraç kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz” demişti.MESAM ise davacı Suat Suna hakkında iki ayrı suç duyurusu olduğunu, ihraç kararının doğru olduğunu belirterek Suna’nın açtığı davanın reddini istemişti.KAYNAK: Hürriyet