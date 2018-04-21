MESAM’dan ihraç edilen Suat Suna, geri döndü!

MESAM’ın dışına bilgi sızdırdığı iddiasıyla üyelikten ihraç edilen Suat Suna’nın itiraz talebini mahkemenin tedbiren kabul etmesi üzerine MESAM yönetimi davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. MESAM’ın talebini reddeden İstinaf Mahkemesi, Suat Suna’nın dava sonuçlanıncaya kadar ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.

Magazin - 22.04.2018 04:15
MESAM’dan ihraç edilen Suat Suna, geri döndü!
MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Timisi, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa ve Cahit Berkay 3 Ocak 2018 günü MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe vererek Suat Suna’nın görevi gereği öğrendiği MESAM’a ait sır niteliğindeki bilgileri, MESAM üyesi olmayan kişilerle paylaştığını ve facebooktan ifşa edilmesine sebebiyet verdiğini iddia etmişlerdi. Suat Suna MESAM’ın kararıyla 26 Ocak 2018’de MESAM’dan ihraç edilmişti.


MESAM’ın asli üyesi olan Suat Suna, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne üyelikten ihracın kaldırılması için dava açmıştı. Üyelikten ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Suat Suna ne ile suçlandığını ve hangi sebeple ihraç kararı alındığının kendisine bildirilmediğini dava dilekçesinde anlatmıştı. Suna’nın avukatı, “Müvekkilimle ilgili iddia, 12 Temmuz 2017 tarihli Ali Yavuz’un istifa dilekçesini aynı gün Burhan Bayar’a bildirerek yayınlanmasına sebebiyet vermek ve bu şekilde MESAM’ın çalışmalarına ve faaliyetlerine engel oluşturmaktır. Haysiyet Kurulu, Ali Yavuz’un istifasının MESAM dışına müvekkil tarafından sızdırıldığını kabul etmiştir.

Bir üyenin istifası nasıl MESAM’ın ticari sırrı olabilir? Ayrıca müvekkilim Ali Yavuz’un istifasını dışarıya kendisinin sızdırmadığını belirtmiştir. Hukuka aykırı ihraç kararının iptali ile müvekkilimin üyeliğe iadesini, 17-18 Mart tarihinde yapılacak Genel Kurul’a katılımının sağlanması için ihraç kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz” demişti.


MESAM ise davacı Suat Suna hakkında iki ayrı suç duyurusu olduğunu, ihraç kararının doğru olduğunu belirterek Suna’nın açtığı davanın reddini istemişti.

KAYNAK: Hürriyet
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: MESAM, Suat Suna

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bensu Soral'ın acelesi var! Bensu Soral'ın acelesi var!
Aşklarını artık saklamıyorlar! Aşklarını artık saklamıyorlar!
‘Boşanırsak bu ev ne olacak?’ diye sorunca... ‘Boşanırsak bu ev ne olacak?’ diye sorunca...
Arka Sokaklar'ın oyuncusu ünlü ozanın oğlu! Arka Sokaklar'ın oyuncusu ünlü ozanın oğlu!
Demet Şener'den Akalın'a cevap gecikmedi! Demet Şener'den Akalın'a cevap gecikmedi!
Avlu bomba gibi geliyor! Avlu bomba gibi geliyor!
'İnsanlık Suçu' merak uyandırdı! 'İnsanlık Suçu' merak uyandırdı!
Mert Fırat'ın yeni proje buluşması! Mert Fırat'ın yeni proje buluşması!
Rıza Kocaoğlu, Zeynep Bastık aşkının ilk fotoğrafı! Rıza Kocaoğlu, Zeynep Bastık aşkının ilk ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!