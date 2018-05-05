Uzak mesafe sıkıntı yarattı!

Dünyaca ünlü Amerikalı manken Adriana Lima, 11 aydır birlikte olduğu Türk yazar Metin Hara'nın kariyeri için çok önemli bir adım attı.

Magazin - 05.05.2018 12:58
Uzak mesafe sıkıntı yarattı!
New York’ta yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başladığı Türk yazar Metin Hara’nın kariyeri için önemli bir adım attı.

Metin Hara'dan kutsal paylaşım!

Metin Hara'dan kutsal paylaşım!



Lima'nın Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi.

Adriana Lima'nın, 11 aydır aşk yaşadığı sevgilisini New York'a getirebilmek için ünlü arkadaşlarına, "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!



Metin Hara: Adriana annemin elini öptü!

Metin Hara: Adriana annemin elini öptü!
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Bağlantılar: Adriana Lima, Metin Hara

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