Uzak mesafe sıkıntı yarattı!
Dünyaca ünlü Amerikalı manken Adriana Lima, 11 aydır birlikte olduğu Türk yazar Metin Hara'nın kariyeri için çok önemli bir adım attı.
Magazin - 05.05.2018 12:58
New York’ta yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başladığı Türk yazar Metin Hara’nın kariyeri için önemli bir adım attı.
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Lima'nın Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi.
Adriana Lima'nın, 11 aydır aşk yaşadığı sevgilisini New York'a getirebilmek için ünlü arkadaşlarına, "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.
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