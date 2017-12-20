'Meryem'de sürpriz gelişme!

Meryem dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizide o isim ile yollar ayrıldı.

TV Dünyası - 20.12.2017 21:00
'Meryem'de sürpriz gelişme!
Kanal D'de ekrana gelen Meryem dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ayça Ayşin Turan'dan türkü sürprizi!

Ayça Ayşin Turan'dan türkü sürprizi!



Kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Bestemsu Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş, Kenan Acar ve Sema Öztürk'ün yer aldığı Meryem dizisinin yönetmeni değişti.

Serenay Aktaş'tan 'Meryem' itirafı!

Serenay Aktaş'tan 'Meryem' itirafı!



Senaryosunu Meryem Gültabak'ın yazdığı, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği TMC Film imzalı dizinin yönetmenliğini yapan Barış Erçetin'le yollar ayrıldı. Dizinin yeni yönetmeni Feride Kaytan oldu.

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Ayça Ayşin Turan: Acelem yok!



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Ayça Ayşin Turan: Özcan Deniz eli maşalıydı!
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