'Meryem'de sürpriz gelişme!

TV Dünyası - 20.12.2017 21:00

Ayça Ayşin Turan'dan türkü sürprizi!

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Kanal D'de ekrana gelen Meryem dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Bestemsu Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş, Kenan Acar ve Sema Öztürk'ün yer aldığı Meryem dizisinin yönetmeni değişti.Senaryosunu Meryem Gültabak'ın yazdığı, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği TMC Film imzalı dizinin yönetmenliğini yapan Barış Erçetin'le yollar ayrıldı. Dizinin yeni yönetmeni Feride Kaytan oldu.