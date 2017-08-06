Meryem Uzerli'yi unutturan güzel!

Meryem Uzerli'den Mayıs’ta ikinci kez ayrılan Alp Özcan'ın Meryem Uzerli unutturan güzelle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Magazin - 06 Ağustos 2017 12:30
Meryem Uzerli'yi unutturan güzel!
Meryem Uzerli, bir yatçılık firmasınınn sahibi olan sevgilisi Alp Özcan’dan geçen Mayıs’ta ikinci kez ayrıldı.

Meryem Uzerli’nin geçenlerde yine Alp Özcan’a döndüğü iddia edildi. Ama dedikodular fos çıktı. Alp Özcan, İspanyol Paulina Anna Solway ile flört ediyor. Bu ilişkinin mimarı da Alp Özcan’ın yakın arkadaşı Caner Karaloğlu ile evlenip İstanbul’a yerleşen İspanyol model Elisabeth Mas. Sevgililerin aşkı Yunan adası Mikonos’ta başlamış.

Meryem Uzerli de iki hafta önce Emirgan’daki bir gecce kulübünde iş adamı Erdinç Varlıbaş ile sabaha kadar sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmiş ve adı aşk dedikodularına karışmıştı.

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Bağlantılar: Meryem Uzerli, Alp Özcan

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