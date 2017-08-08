Meryem Uzerli'yi şaşkına çeviren yorum!

Meryem Uzerli'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Magazin - 08 Ağustos 2017 13:47
Meryem Uzerli kızı Lara ile yaptığı tatilden bol bol fotoğraf paylaşıyor. Nerede olduğunu açıklamayan güzel oyuncunun yaptığı bir paylaşım ise olay oldu. Uzerli'nin üzerine giydiği bolerunun düğmesi kapanmayınca fotoğrafın altına yorum yaptı. Bir kullanıcı "Kilodan düğmeleri kapanmıyor" şeklinde yorumda bulundu.

Meryem Uzerli'den bikinili paylaşımlar!

Meryem Uzerli'den bikinili paylaşımlar!



Meryem Uzerli'yi unutturan güzel!

Meryem Uzerli'yi unutturan güzel!
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