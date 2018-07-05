Meryem Uzerli'nin büyük değişimi!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından 2002 yılında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Uzerli'nin değişimi görenleri şaşırttı.

Magazin - 05.07.2018 16:27
Meryem Uzerli'nin büyük değişimi!
'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, dizide rol aldığı dönemde 'Tükenmişlik Sendromu'na yakalanarak Almanya'ya yerleşmişti. Uzerli'nin daha sonra hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, kızı Lara'yı Almaya'da dünyaya getirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, kızı Lara ile keyifli anlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!

Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!



Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde dudaklarına uygulattığı dolguyla gündeme gelmişti. Uzerli, son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırmıştı. Başarılı oyuncunun yüzüne uyguladığı dolgu yöntemi hiç beğenilmedi. Bunun üzerine Meryem Uzerli, doğal haline dönmeye karar verdi.

Meryem Uzerli, Instagram hesabından 2002 yılında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun 16 yıl önceki hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Meryem Uzerli'ye gelen yorumlardan bazıları:

- "Doğal ve güzel olduğun yıllardan..."

- "Doğuştan güzelsin, seni çok beğeniyorum. Lütfen estetik yaptırmayın artık."

- "Keşke hep böyle kalsaymışsın."

- "Bir daha estetik yaptırma."

Meryem Uzerli doğal haline dönecek!

Meryem Uzerli doğal haline dönecek!
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Bağlantılar: Meryem Uzerli

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