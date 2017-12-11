Başrollerinde Meryem Uzerli, Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı Öteki Taraf filminin Avusturya Viyana galası yapıldı. Meryem Uzerli, galada giydiği kıyafetiyle şaşırttı. Genellikle derin dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu, bol ve vücudunu tamamen örten kıyafet tercihiyle dikkat çekti.
Meryem Uzerli'den şaşırtan tercih!
Genellikle derin dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme gelen Meryem Uzerli, Öteki Taraf'ın Viyana galasında bol ve vücudunu tamamen örten kıyafet tercihiyle şaşırttı.Magazin - 12.12.2017 00:25
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