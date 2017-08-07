Meryem Uzerli'den bikinili paylaşımlar!

Meryem Uzerli yaptığı tatilden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

Magazin - 07 Ağustos 2017 11:34
Meryem Uzerli'den bikinili paylaşımlar!
Alp Özcan'la bir küs bir barışık süren ilişkisini noktalayan Meryem Uzerli, kızı ile tatile çıktı. Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen güzel yıldız tatilde çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İşte Meryem Uzerli'nin o kareleri...
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Bağlantılar: Meryem Uzerli

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