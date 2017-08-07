Meryem Uzerli'den bikinili paylaşımlar!

Magazin - 07 Ağustos 2017 11:34

Alp Özcan'la bir küs bir barışık süren ilişkisini noktalayan Meryem Uzerli, kızı ile tatile çıktı. Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen güzel yıldız tatilde çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.İşte Meryem Uzerli'nin o kareleri...