Meryem Uzerli: Sahnelerde çok sıkıntı yaşadım

Magazin - 04.12.2017 01:15

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro'dan evlilik teklifi alan Meryem Uzerli yeni filmi Öteki Taraf hakkında Milliyet'e konuştu. Sara adında takıntılı bir eski sevgiliye hayat veren Uzerli, “Karakterin psikolojik sorunları var. İçindeki çocuğun farkında değil, o yüzden yaşadığı travmalar, gergin ve agresif olmasına yol açıyor" dedi.34 yaşındaki Uzerli yeni rolü hakkında açıklamasına şöyle devam etti: "Patlamaya hazır bir bomba gibi. Olaylara mantığıyla değil, duygularıyla bakıyor. Kalbi kırık ve kendini iyileştiremiyor. Bu tarz insanlar bence en tehlikelileri çünkü yaralı ve intikam almaya çalışıyorlar”Çekimlerin ise kolay olmadığını anlatan Uzerli, “Kendimi zorlayacağımdan emindim. Bazı aksiyon sahneleri için sette dublör vardı. Onu görünce, ‘Benim yerime o oynayacak’ diye sevindim" ifadelerini kullandı.Uzerli 8 Aralık'ta vizyonda olacak film için "Yakın plan çekimlerde, kamera önünde ben vardım. Beklediğim gibi rahat olamadım, bazı sahnelerde çok sıkıntı yaşadım” diyerek sözlerini noktaladı.Özcan Deniz’in hem rol aldığı hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Öteki Taraf'ın yapımcılığını ise Avşar Film ve DNZ Yapım yaptı. Filmde Deniz'e başrollerde Uzerli'nin yanı sıra Aslı Enver de eşlik ediyor.