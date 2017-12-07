Meryem Uzerli: Ölümden korkuyorum

Magazin - 07.12.2017 19:40

Öteki Taraf filmiyle beyaz perdede boy gösteren Meryem Uzerli, radyocu Adem Metan'ın konuğu oldu. Kızı Lara ile ilgili konuşan Uzerli, doğum yapmadan önce kendisini Allah’a karşı yakın hissettiğini ve dua yaptığını anlattı. Uzerli, şunları ifade etti:“Allah'a inandım. Lara sonrası bu inanç daha derine girdi, arttı. Bazı konularda daha duyarlı oldum. Gerçek korkuyu ve sevgiyi hissetmeye başladım. Hayatta en çok ölümden korkuyorum. Dua ederek inançla ilgili kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Biliyorum dünyada misafiriz. Kendimi bu yüzden ciddiye almıyorum. Küçücük insanım. Çocuğum olduğu için en büyük korkum, ona bir şey olması. Sağlığını düşünüyorum. Kendi duygusal sistemimle ilgili yaşlanınca, bir süre içimizdeki var olanlarla karşılaşıyoruz. Orada karakter ve ruhsal anlamda gelişmeye çalışıyorum. Kendim için daha huzurlu ve mutlu yaşamak için düşünüyorum."Sohbet sırasında sıkça inançlı olduğunun altını çizen Uzerli, Allah’a çok inandığını kaydetti. İnsanın yarın ne olacağını bilemediğini kaydeden Uzerli; “Allah hepimize uzun ömür versin. Bu yolda gidiyorum. Özgüvenim çok az. Oyuncu olarak bir karaktere girebiliyorum. Duygularını hissedebiliyorum. Kendime göre bunun en iyisini çıkarabiliyorum. Bu konuda kendime güvenim var” dedi.Kendisini ablası, annesi, babası ve çocukluk arkadaşlarının yanında güvende hissettiğini belirten güzel oyuncu, Öteki Taraf filmindeki karakterle ilgili soru yöneltilince şunları söyledi: “ Filmdeki o karakter sert ve takıntılı. Benden uzak olduğu için zevkle oynadım. Önceden, böyle bir karakter var mı, diye düşünmemiştim. İş anlamında daha da ekstrem karakterler, yani beni farklı şekilde zorlayan karakterler oynamayı denemek isterim. Bugüne kadar güzel karakterlerle karşılaştım. Özel hayatımda da artık bir şey denemek istemiyorum. İyi olsun yeter” şeklinde konuştu.Karşılaştığı bazı insanların kibirlenmesine şaşırdığını da anlatan Uzerli, ancak kimseyi yargılamadığını belirtti. Herkesin hayatta farklı yollarda yürüdüğünü anlatan güzel oyuncu, “Yine de saygı duyuyorum ancak bazı insanlar kendilerinden çok eminler. Negatif anlamda söylemiyorum. Ancak bunu nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Başkası çok kibirli. Damarlarda kan akıyorsa sen küçücük insansın. Niçin kibirli oluyorsun?” şeklinde konuştu.