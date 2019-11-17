Meryem Uzerli eleştiri yağmuruna tutuldu!

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanıdığımız Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Güzel oyuncu yeni görüntüsüyle hayranlarından geçer puan alamadı.Uzerli geçtiğimiz haftalarda uzun saçlarını kısacık kestirmişti. Takipçileri ünlü oyuncuya uzun saçın daha çok yakıştığını belirttiler. Asian World Film Festivali'indeki hali sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun estetikli hali tepki topladı.İşte gelen yorumlar...-"Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?"-"Burunla dudaklar gitmiş. Ona uzun burun çok yakışıyordu."-"Eski yüzünü istiyoruz."