Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Furkan Andıç'ın rol aldığı "Meryem" dizisinde ikinci kez reji değişikliğine gidildi. Sezona usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile hazırlanan dizide ilk değişiklik 4. bölümde yaşanmıştı. Kanal yönetimi ile sorun yaşadığı iddia edilen yönetmen Doğan koltuğunu genç yönetmen Barış Erçetin'e bırakmıştı.
İKİNCİ KEZ YÖNETMEN DEĞİŞİYOR!
İddiaya göre genç yönetmen de diziyi bırakıyor. Ayça Ayşin Turan'la sorun yaşayan Barış Erçetin'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu hafta 22. bölümü çekip ekipten ayrılacağı söylenen Barış Erçetin'in yerine ise Feride Kaytan geçecek.
"Meryem" dizisinde şoke eden değişiklik!
"Meryem" dizisinde ikinci kez yönetmen değişikliğine gidiliyor.TV Dünyası - 21.12.2017 14:13
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Bağlantılar: Meryem, Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç
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