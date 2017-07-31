Meryem dizisinde kim kimdir?

Çarşamba akşamı başlayacak olan "Meryem" dizisi karakterlerini yakından tanımaya ne dersiniz! İşte o karakterler...

Dizi - 01 Ağustos 2017 02:00
Meryem dizisinde kim kimdir?
Kanal D'de ekrana gelecek olan "Meryem" dizisi 2 Ağustos Çarşamba akşamı başlıyor. Peki, başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Furkan Ardıç'ın paylaştığı "Meryem" dizisinde kim kimdir? Gelin yakından tanıyalım.

Savaş Sargun
Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Meryem Akça
Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Oktay Şahin
Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Derin Berker
Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Beliz Bilen
Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Burcu Aktar
Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Güçlü Tekiner
Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

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