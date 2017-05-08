Merve Sevi yüzüğü taktı

Magazin - 09 Mayıs 2017 01:15

Merve Sevi, 14 Şubat'ta birlikte olduğunu açıkladığı Çalkan Algün'le nişanlandı.Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile bu mutlu haberini hayranlarına duyuran Merve Sevi, nişan fotoğrafının altına aşk notunu düştü.Sevi'nin nişanlısı Algün de nişan fotoğrafının kendi sayfasında "Hayatımda yaşadığım en heyecanlı en güzel ve en anlamlı akşamdı" notuyla paylaştı.Merve Sevi, Çalkan Algün ile 1 Ocak'tan beri aşk yaşadığını da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde açıklamıştı.