Merve Özbey'e iltifat yağdıran poz!

Murat Binici ile 5 yıllık ilişkisi sona eren şarkıcı Merve Özbey, son paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı.

Magazin - 01.12.2017 20:25
'Vurur yüze ifadesi, bulur seni bi tanesi' şarkısıyla üne kavuşan Merve Özbey, 2.5 yıldır Murat Binici ile aşk yaşıyordu.

Merve özbey, ilk kez konuştu!

Merve özbey, ilk kez konuştu!



İkili, her fırsatta evleneceklerini söylüyorlardı. Ancak bu ilişki 3 hafta önce bitti. Ayrılık nedeni olarak ise Murat Binici'nin, kalbini oyuncu Burcu Binici'ye kaptırması gösterildi. Burcu Binici ise iddiaları yalanladı.

Merve Özbey'e ayrılık yaradı!

Merve Özbey'e ayrılık yaradı!



Ayrılık sonrası imajını değiştiren Merve Özbey, konserlerinde cesur kıyafetler giymeye başladı.

Merve Özbey: Arabesk albüm yapmazsam olmaz!

Merve Özbey: Arabesk albüm yapmazsam olmaz!



29 yaşındaki şarkıcının, instagram hesabından yayımladığı son kare dikkati çekti. 'tbt' (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketi taşıyan cesur paylaşım 50 binin üzerinde beğeni aldı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!