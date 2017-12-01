Merve Özbey'e iltifat yağdıran poz!

Merve özbey, ilk kez konuştu!
İkili, her fırsatta evleneceklerini söylüyorlardı. Ancak bu ilişki 3 hafta önce bitti. Ayrılık nedeni olarak ise Murat Binici'nin, kalbini oyuncu Burcu Binici'ye kaptırması gösterildi. Burcu Binici ise iddiaları yalanladı.
Merve Özbey'e ayrılık yaradı!
Ayrılık sonrası imajını değiştiren Merve Özbey, konserlerinde cesur kıyafetler giymeye başladı.
Merve Özbey: Arabesk albüm yapmazsam olmaz!
29 yaşındaki şarkıcının, instagram hesabından yayımladığı son kare dikkati çekti. 'tbt' (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketi taşıyan cesur paylaşım 50 binin üzerinde beğeni aldı.