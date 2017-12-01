Merve Özbey'e iltifat yağdıran poz!

Magazin - 01.12.2017 20:25

Merve özbey, ilk kez konuştu!

Merve Özbey'e ayrılık yaradı!

Merve Özbey: Arabesk albüm yapmazsam olmaz!

'Vurur yüze ifadesi, bulur seni bi tanesi' şarkısıyla üne kavuşan Merve Özbey, 2.5 yıldır Murat Binici ile aşk yaşıyordu.İkili, her fırsatta evleneceklerini söylüyorlardı. Ancak bu ilişki 3 hafta önce bitti. Ayrılık nedeni olarak ise Murat Binici'nin, kalbini oyuncu Burcu Binici'ye kaptırması gösterildi. Burcu Binici ise iddiaları yalanladı.Ayrılık sonrası imajını değiştiren Merve Özbey, konserlerinde cesur kıyafetler giymeye başladı.29 yaşındaki şarkıcının, instagram hesabından yayımladığı son kare dikkati çekti. 'tbt' (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketi taşıyan cesur paylaşım 50 binin üzerinde beğeni aldı.