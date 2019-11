Merve Özbey'den duygulandıran paylaşım!

Merve Özbey, Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği '24. Altın Objektif Ödülleri'nde 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla'Yılın Şarkısı' ödülünü aldı.Güzel şarkıcı, geçtiğimiz yıl geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan'ın şarkısıyla aldığı ödül için "Bu şarkı elime geldiğinde Onur Can hayattaydı. Ömrüm yettiği sürece hatırasını yaşatmaya devam edeceğim." diyerek hayatını kaybeden şarkıcıyı andı.Ünlü şarkıcı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da Onur Can Özcan'ın doğum gününü kutladı. Özbey'in paylaşımı herkesi duygulandırdı. İşte o paylaşım..."Keşke görseydin Onur Can. Neler oldu bir bilsen... Senin sayende 2 gündür Türkiye'nin en iyi ödüllerini aldım. Konserden konsere koşuyoruz ve hep bir ağızdan bağıra bağıra yaramızda kalsını söylüyoruz. Güzel hikayeler erken bitermiş Onur Can. Bunu bilirdim de sen gidince bir kere daha anladım. Ömrüm yettiğince seni yaşatmaya devam edeceğim. Keşke yaramızda değil, aramızda kalsaydın... İyi doğmuşsun iyi ki benim yoluma ışık olmuşsun... Çok rahat uyu..."