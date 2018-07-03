Merve Özbey konserinde ilginç anlar!

Magazin - 03.07.2018 10:19

Merve Özbey'den anlamlı paylaşım!

Merve Özbey: "Kendimi daha dişi hissediyorum!"

Merve Özbey'in eğlence dolu konserinde ilginç anlar yaşandı. Özbey'in şarkı söylediği sırada sahneye çıkan Mert Kavuk adlı genç, kız arkadaşı Cansel Dede'ye evlenme teklifinde bulundu. Merve Özbey'in de destek verdiği anlara seyircilerden alkış geldi. Merve Özbey, genç çiftlere mutluluklar dilerken, istek üzerine konser geç saatlere kadar devam etti.