Merve Özbey evlenmek için gün sayıyor!

Güzel şarkıcı Merve Özbey, bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Evlenmek için gün sayan güzel şarkıcı, sevgilisiyle fotoğrafına anlamlı bir yazı ekledi. İşte o yazı..."Aramıza yollar, yıllar, aylar girdi... Kimi zaman güzler, yazlar girdi. Hasret girdi ama Ahmet Arif’in dediği gibi 'Bir sevdamız terk etmedi...' Şimdi ömrümüzün vuslatı geldi. Hasılı diyeceğim o ki, sen hep bana böyle güzel bak, ben hep böyle güleyim. Son bekar 20 günümüz. İlk işimiz sözlenmek ve nişanımız... 19 ocak vuslatımız. İyi ki varsın sevgilim."