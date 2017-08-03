Kanal D’de ekrana gelen efsane dizi "Arka Sokaklar"a sürpriz bir isim dahil oldu. Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi “Arka Sokaklar” ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda Merve Oflaz katılıyor. Oflaz, Rıza Baba’nın ekibine katılacak olan bir polisi canlandıracak. Maceranın hız kesmeden devam edeceği Arka Sokaklar’ın yeni sezonu için hazırlıklar ise tüm hızıyla devam ediyor.
Merve Oflaz, Arka Sokaklar kadrosuna katıldı!
Yeni sezonu merakla beklenen "Arka Sokaklar" dizisi kadrosuna yeni bir isim katıldı.Dizi - 03 Ağustos 2017 23:35
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