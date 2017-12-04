Merve Boluğur'un keyfi yerinde!

Magazin - 04.12.2017 20:50

Merve Boluğur, Arnavutköy'de bir mekana girerken görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü kutlaması için beş kız eğlenmeye çıktıklarını söyleyen oyuncu, annesinin sağlık durumunun sorulması üzerine “Arkadaşlarıma ayıp olmasın. Sonra konuşuruz” dedi.Kaynak: hurriyet.com.tr