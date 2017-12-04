Merve Boluğur, Arnavutköy'de bir mekana girerken görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü kutlaması için beş kız eğlenmeye çıktıklarını söyleyen oyuncu, annesinin sağlık durumunun sorulması üzerine “Arkadaşlarıma ayıp olmasın. Sonra konuşuruz” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Merve Boluğur'un keyfi yerinde!
Arnavutköy'de bir mekana girerken görüntülenen Merve Boluğur'un keyfi yerinde olması dikkat çekti.Magazin - 04.12.2017 20:50
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