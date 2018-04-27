Merve Boluğur'un fotoğraf aşkı!

AVM'de görüntülenen Merve Boluğur ile arkadaşı bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekti.

Magazin - 28.04.2018 01:15
Merve Boluğur'un fotoğraf aşkı!
Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Merve Boluğur önceki gün Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de objektiflere takıldı. Güzel havayı fırsat bilen oyuncu arkadaşıyla mağazaları dolaştı. Bu sırada Merve Boluğur ile arkadaşı, bol bol birbirlerinin fotoğrafını çekip vakit geçirdi. Ardından da bir kafeye oturan ikili kahve içip sohbet etti.

Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!

Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!



2.5 yıl evli kaldıktan sonra Murat Dalkılıç'tan ayrılan Merve Boluğur'a geçtiğimiz günlerde "Hayatınızda aşk var mı?" diye sorulmuş, güzel oyuncu da "Olursa saklamam. Elinden tutar gezerim. Benim yapım böyle" açıklamasında bulunmuştu.

Merve Boluğur'dan aşk itirafı!

Merve Boluğur'dan aşk itirafı!



Merve Boluğur iş yemeğinde!

Merve Boluğur iş yemeğinde!
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Bağlantılar: Merve Boluğur

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