Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!

Magazin - 26.04.2018 17:14

Merve Boluğur'dan aşk itirafı!

Merve Boluğur iş yemeğinde!

Merve Boluğur'dan ayar!

Merve Boluğur Instagram'ı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Kendi kozmetik markasını da çıkaran güzel oyuncunun son paylaştığı karede sosyal medyada oldukça konuşuldu. Boluğur'un paylaşımı 1 saat içinde 86 bin kişi tarafından beğenildi. Fotoğrafı beğenenler arasında, Hazar Ergüçlü, Ceylan Çapa, Hacı Sabancı, Şükran Ovalı ve Gonca Vuslateri gibi bir çok ünlü isim de vardı. Paylaşılan karenin altında "Boluğur farkı" şeklinde yorumlar da yapıldı.