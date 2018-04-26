Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!
Merve Boluğur'un Instagram'a yüklediği fotoğraf olay oldu.
Magazin - 26.04.2018 17:14
Merve Boluğur Instagram'ı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Kendi kozmetik markasını da çıkaran güzel oyuncunun son paylaştığı karede sosyal medyada oldukça konuşuldu. Boluğur'un paylaşımı 1 saat içinde 86 bin kişi tarafından beğenildi. Fotoğrafı beğenenler arasında, Hazar Ergüçlü, Ceylan Çapa, Hacı Sabancı, Şükran Ovalı ve Gonca Vuslateri gibi bir çok ünlü isim de vardı. Paylaşılan karenin altında "Boluğur farkı" şeklinde yorumlar da yapıldı.
Merve Boluğur'dan aşk itirafı!İşte o kare:
Merve Boluğur iş yemeğinde!
Merve Boluğur'dan ayar!
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