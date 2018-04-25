Merve Boluğur'dan aşk itirafı!

Magazin - 25.04.2018 12:28

Merve Boluğur önceki gün Ömür Sabuncu'nun çıkardığı kitabın lansmanında görüntülendi. Magazin muhabirleri Merve Boluğur'a "Hayatınızda biri var mı?" diye sordu. Geçtiğimiz günlerde ilerleyen trafikte aracının içinde bir beyefendiyle görüntülenen oyuncu, önce "Olursa görürsünüz" dedi. Ardından muhabirlerin bu olayı hatırlatması üzerine "Olursa saklamam. Elinden tutar gezerim. Benim yapım böyle" diyerek iddiaları yalanladı.