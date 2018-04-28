Merve Boluğur önceki akşam Ulus'ta polis kontrolüne takıldı. Dur ikazına rağmen yoluna devam etmek isteyen Merve Boluğur'u bir polis memuru önünü keserek durdurdu. Alkol muayenesinde 0 promil çıkan Merve Boluğur habercilere “Ben alkol kullanmam” dedi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Merve Boluğur'a polis kontrolü! Polis memuru önünü kesti ve...
Polis çevirmesine takılan Merve Boluğur'a alkol muayenesi yapıldı.Magazin - 28.04.2018 10:55
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