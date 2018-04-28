Merve Boluğur'a polis kontrolü! Polis memuru önünü kesti ve...

Polis çevirmesine takılan Merve Boluğur'a alkol muayenesi yapıldı.

Magazin - 28.04.2018 10:55
Merve Boluğur'a polis kontrolü! Polis memuru önünü kesti ve...
Merve Boluğur önceki akşam Ulus'ta polis kontrolüne takıldı. Dur ikazına rağmen yoluna devam etmek isteyen Merve Boluğur'u bir polis memuru önünü keserek durdurdu. Alkol muayenesinde 0 promil çıkan Merve Boluğur habercilere “Ben alkol kullanmam” dedi.

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