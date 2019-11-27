Merve Boluğur tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzaklarda. Güzel oyuncunun "iş ve özel yaşamında mutsuzluk yaşadığı" iddiası gündeme geldi.Takvim gazetesinin haberine göre; Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'la evliliğini sonlandırmış ve üzüntüden saç kıran olmuştu. Güzel oyuncunun bu dönemi atlatamadığı ve eski eşinin, sevgilisi Hande Erçel'le mutlu pozlarını gördükçe bu durumdan kötü etkilendiği iddia edildi.İddiaya göre Merve Boluğur'un tükenmişlik sendromuna yakalanmasında geçtiğimiz yaz aşk kaçamağı yaşadığı Hakan Sabancı'nın da etkisi var. Boluğur, Hakan Sabancı ile kaçamağıyla ilgili "Bu ilişkinin her saniyesinden pişmanım" demişti.Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bütün yakın arkadaşlarını sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Güzel oyuncunun bu olayın ardından psikolojik tedaviye başladığı iddia ediliyor.