Merve Boluğur: Mikonos’a gitmem, yurdumda kalırım

Önceki akşam Tarabya'da trafikte seyir halindeyken görüntülenen Merve Boluğur, "Mikonos falan sevmem ben güzel yurdumda tatilimi yaparım" dedi.

Magazin - 03 Ağustos 2017 22:15
Merve Boluğur: Mikonos’a gitmem, yurdumda kalırım
Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam Tarabya'da trafikte seyir halindeyken görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla görüntülenen güzel oyuncu, arabasının camını açarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatile kısa süreli ara verdiğini ama tekrar devam edeceğini söyleyen Boluğur, "Mikonos falan sevmem ben güzel yurdumda tatilimi yaparım" dedi. Eşi Murat Dalkılıç ile ayrılacaklarına dair haberler sorulan Boluğur, "Bu konular hakkında konuşmak bile istemiyorum" dedi.

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Bağlantılar: Merve Boluğur, Mikonos

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