Merve Boluğur: Mikonos’a gitmem, yurdumda kalırım

Magazin - 03 Ağustos 2017 22:15

Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam Tarabya'da trafikte seyir halindeyken görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla görüntülenen güzel oyuncu, arabasının camını açarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatile kısa süreli ara verdiğini ama tekrar devam edeceğini söyleyen Boluğur, "Mikonos falan sevmem ben güzel yurdumda tatilimi yaparım" dedi. Eşi Murat Dalkılıç ile ayrılacaklarına dair haberler sorulan Boluğur, "Bu konular hakkında konuşmak bile istemiyorum" dedi.