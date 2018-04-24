Merve Boluğur ve Enis Özkan, muhabirlerin soruları üzerine, "İş yemeği için bir araya geldik, şimdi de evlerimize dönüyoruz" dedi.
Merve Boluğur iş yemeğinde!
Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam reklamcı Enis Özkan ile Etiler'de bir mekanda yemekteydi.Magazin - 24.04.2018 09:27
Boluğur ve Özkan yaklaşık dört saat mekanda yemekteydi. İkili, birlikte mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.
Merve Boluğur ve Enis Özkan, muhabirlerin soruları üzerine, "İş yemeği için bir araya geldik, şimdi de evlerimize dönüyoruz" dedi.
Merve Boluğur ve Enis Özkan, muhabirlerin soruları üzerine, "İş yemeği için bir araya geldik, şimdi de evlerimize dönüyoruz" dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Merve Boluğur, Eniz Özkan
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
- 'Tehlikeli Karım' ekranlara böyle veda edecek!
- maNga'dan yeni single!
- Murat Boz'dan manidar şarkı!
- İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
- Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
- Çukur turizmi!
- Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
- Avlu herkesi şaşırtacak!
- Murat Boz da takibi bıraktı!