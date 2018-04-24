Merve Boluğur iş yemeğinde!

Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam reklamcı Enis Özkan ile Etiler'de bir mekanda yemekteydi.

Magazin - 24.04.2018 09:27
Merve Boluğur iş yemeğinde!
Boluğur ve Özkan yaklaşık dört saat mekanda yemekteydi. İkili, birlikte mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.


Merve Boluğur ve Enis Özkan, muhabirlerin soruları üzerine, "İş yemeği için bir araya geldik, şimdi de evlerimize dönüyoruz" dedi.
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