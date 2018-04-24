Merve Boluğur iş yemeğinde!

Magazin - 24.04.2018 09:27

Boluğur ve Özkan yaklaşık dört saat mekanda yemekteydi. İkili, birlikte mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.Merve Boluğur ve Enis Özkan, muhabirlerin soruları üzerine, "İş yemeği için bir araya geldik, şimdi de evlerimize dönüyoruz" dedi.