Merve Boluğur, Hakan Sabancı hakkında konuşmadı!

Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile ilişkisinin bitmesine neden olan ihanet iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları"Kolay gelsin arkadaşlar, sağolun" diyerek geçiştirdi.

Magazin - 04.07.2018 17:01
Merve Boluğur, Hakan Sabancı hakkında konuşmadı!
Oyuncu Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile geçtiğimiz ay flört etmeye başlamıştı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü Çeşme'de başlayan aşk Bodrum'a taşınmış ve aşıklar el ele Hacı Sabancı'nın teknesine giderken objektiflere yakalanmıştı.

Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile ilişkisini doğruladı!

Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile ilişkisini doğruladı!



Tatil dönüşü İstanbul'a gelen ikiliden Hakan Sabancı, katıldığı bir düğünde eski sevgilisi, Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi. Hatta gecceden el ele ayrıldıkları bile söylendi. Bu olaydan sonra ikili, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkında şok detay!

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkında şok detay!



Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Hakan Sabancı'dan ihanetten dolayı ayrıldığı sorularını yanıtsız bıraktı. Merve Boluğur, " Kolay gelsin, sağol" diyerek iddialar karşısında sessizliğini korudu.

Bu arada Merve Boluğur'un yanındaki beyefendi ise merak uyandırdı.

Merve Boluğur'un kırmızı ruju olay oldu!

Merve Boluğur'un kırmızı ruju olay oldu!
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