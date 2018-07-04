Merve Boluğur, Hakan Sabancı hakkında konuşmadı!

Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile ilişkisini doğruladı!
Tatil dönüşü İstanbul'a gelen ikiliden Hakan Sabancı, katıldığı bir düğünde eski sevgilisi, Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi. Hatta gecceden el ele ayrıldıkları bile söylendi. Bu olaydan sonra ikili, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkında şok detay!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Hakan Sabancı'dan ihanetten dolayı ayrıldığı sorularını yanıtsız bıraktı. Merve Boluğur, " Kolay gelsin, sağol" diyerek iddialar karşısında sessizliğini korudu.
Bu arada Merve Boluğur'un yanındaki beyefendi ise merak uyandırdı.
Merve Boluğur'un kırmızı ruju olay oldu!