Mert Fırat'a annesinden süpriz!

Magazin - 07.05.2018 20:03

Hande Doğandemir de Mert'i sildi!

Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi!

Mert Fırat, Hande'yi sildi!

'Ufak Tefek Cİnayetler' dizisinde rol alan Mert Fırat annesiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Marka yüzü olduğu bankanın reklam filminde rol alan anne ile oğulun buluşması yakışıklı oyuncuyu duygulandırdı. O anların fotoğraflarını Instagram'a yükleyen Mert Fırat altına şu yorumu yaptı:"Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Biraz da fazla duygulanmış olabilirim. Yarın annemle ilk filmimiz huzurlarınızda, takipte kalalım lütfen Teşekkür ederim."