Mert Fırat'a annesinden süpriz!

Ünlü oyuncu Mert Fırat annesi ile kameralar karşısına geçti.

Magazin - 07.05.2018 20:03
Mert Fırat'a annesinden süpriz!
'Ufak Tefek Cİnayetler' dizisinde rol alan Mert Fırat annesiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Marka yüzü olduğu bankanın reklam filminde rol alan anne ile oğulun buluşması yakışıklı oyuncuyu duygulandırdı. O anların fotoğraflarını Instagram'a yükleyen Mert Fırat altına şu yorumu yaptı:


"Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Biraz da fazla duygulanmış olabilirim. Yarın annemle ilk filmimiz huzurlarınızda, takipte kalalım lütfen Teşekkür ederim."


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