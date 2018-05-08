Mert Fırat ile Hande Doğandemir'den kafa karıştıran görüntü!
Hande Doğandemir ile görüntülenen Mert Fırat tekrardan kafaları karıştırdı.
Magazin - 08.05.2018 03:05
Mert Fırat geçtiğimiz hafta sevgilisi Hande Doğandemir'i Instagram'da takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamle ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Hande Doğandemir'in de Mert Fırat'ı sosyal medyadan silmesi iddiaları daha da güçlendirdi.
Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi!
Ardından Mert Fırat, Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat'la bir restoranda baş başa görüntülendi. Bunun üzerine herkes Doğandemir ile Fırat'ın ayrıldığını düşündü.
Hande Doğandemir de Mert'i sildi!
Fakat ikili önceki gün yine birlikte görüntülendi. Dostlarıyla pazar kahvaltınısı yapan çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı. Gazeteciler Mert Fırat'a İdil Fırat'la olan görüntülerini sordu. Ama oyuncu soruları yanıtsız bıraktı.
Mert Fırat, Hande'yi sildi!
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