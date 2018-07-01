Mert Fırat ile İdil Fırat sözlendi!
Mert Fırat, 2.5 aydır birlikte olduğu İdil Fırat’ı ailesinden istedi. Ağustos ayının ikinci haftasında evlenmeyi planlayan çift, sözlendi.
Magazin - 01.07.2018 10:41
Kısa süre önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat’ın ailesinin İstanbul’daki evinde sözlendiği iddia edildi. Kız isteme merasiminden sonra ise ailelerin, düğün detaylarını konuştuğu öğrenildi.
Oyuncu, iki hafta önce 2.5 aydır birlikte olduğu sevgilisini, ailesinin yaşadığı Antakya’ya götürerek tanıştırmıştı. Fırat’ın, başrolünü oynadığı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı iddialar arasında. Hazırlıklara başlayan ve tatile çıkamayan çift, balayında yorgunluk atmayı planlıyor.
Gelinliğini seçti!
Mert Fırat, İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı!
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