Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi!

Magazin - 07.05.2018 11:58

Mert Fırat, Hande'yi sildi!

Mert Fırat'dan yatak selfiesi!

Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat geçtiğimiz Yeniköy'de bir restaurantta görüntülendi.Geçtiğimiz günlerde 1 yıllık aşkı Hande Doğandemir'i silen Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi, çiftin sık sık gülmesi kafaları karıştırdı.İdil Fırat bir ara "Babaannem seni tanısa çok sever" dediği duyuldu. Mert Fırat ise, İdil Fırat'a iltifat yağdırdı.