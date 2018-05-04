Mert Fırat, Hande'yi sildi!

Magazin - 04.05.2018 11:24

Mert Fırat, Hande Doğandemir'i takibe aldı!

Hande Doğandemir: Elçi olmak heyecan verici!

Mert Fırat ile Hande Doğandemir'in ayrıldığı yönünde haberler basında yer almıştı. İddialara göre, Hande Doğandemir Ufak Tefek Cinayetler dizinde başrol oyuncusu olan Mert Fırat'ı rol arkadaşı Gökçe Bahadır'dan kıskanmıştı.Daha önceki ayrılıklarında Mert Fırat, Hande Doğandemir'i Instagram hesabından silmişti.Başarılı oyuncu Mert Fırat, özel hayatı hakkında açıklama yapmama kuralını bozmuyor. Çiftin tekrar ayrıldıkları iddia ediliyor.Fırat, 1 yıllık sevgilisi Hande Doğandemir'in Instagram hesabından yine sildi. Ancak Doğandemir, meslektaşı sevgilisini henüz silmedi.