Mert Fırat, Hande'yi sildi!

Mert Fırat, 1 senedir birlikte olduğu Hande Doğandemir'i sosyal medyadan sildi.

Magazin - 04.05.2018 11:24
Mert Fırat, Hande'yi sildi!
Mert Fırat ile Hande Doğandemir'in ayrıldığı yönünde haberler basında yer almıştı. İddialara göre, Hande Doğandemir Ufak Tefek Cinayetler dizinde başrol oyuncusu olan Mert Fırat'ı rol arkadaşı Gökçe Bahadır'dan kıskanmıştı.

Daha önceki ayrılıklarında Mert Fırat, Hande Doğandemir'i Instagram hesabından silmişti.

Başarılı oyuncu Mert Fırat, özel hayatı hakkında açıklama yapmama kuralını bozmuyor. Çiftin tekrar ayrıldıkları iddia ediliyor.

Fırat, 1 yıllık sevgilisi Hande Doğandemir'in Instagram hesabından yine sildi. Ancak Doğandemir, meslektaşı sevgilisini henüz silmedi.

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