Merakla beklenen dizinin kanalı belli oldu!

Gülse Birsel'in merakla ve heyecanla beklenen yeni dizisi Jet Sosyete'nin yayınlanacağı kanal belli oldu.

TV Dünyası - 08.12.2017 18:23
Merakla beklenen dizinin kanalı belli oldu!
Jet Sosyete dizisinin başrollerinde Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Hasibe Eren, Derya Karadaş, Sarp Apak, Ecem Uzun ve Bartu Küçükçağlayan yer alacak. Jet Sosyete dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Yapımcılığını BKM Film’in üstleneceği, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yapacağı, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme alacağı, Jet Sosyete dizisinin cast ve senaryo çalışmaları devam ederken dizinin yayınlanacağı kanal Kanal D oldu.

Dizi 2018’in Ocak ayı sonunda ekrana gelmeye başlayacak.
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