Merakla beklenen dizinin kadrosu belli oldu!

Show Tv ekranlarında başlayacak olan "Yuvamdaki Düşman" dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu.

TV Dünyası - 12.12.2017 15:58

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan "Yuvamdaki Düşman'ın başrollerinde Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan yer alıyor.



Dizinin tam kadrosu



Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan ve Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Rıza Akın, Sultan Köroğlu Kılıç gibi güçlü isimler yer aldığı ‘Yuvamdaki Düşman’ın oyuncuları geçtiğimiz günlerde son hazırlıklar için bir araya geldi.



‘Yuvamdaki Düşman’ Hikaye



Çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak? Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim hikayesiyle izleyicileri ekrana bağlayacak.

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