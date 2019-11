Meme kanserinde farkındalık ve erken tanı çok önemli!

Ülkemizde, yaşı fark etmeksizin her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülebiliyor. Meme kanseri ile mücadelede farkındalığın artması daha fazla hayat kurtarılması açısından çok önemli. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, halk arasında meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışların oldukça fazla olduğunu, bu sebeple özellikle erken tanı sağlanması için doğru kaynaklar ve doktor muayenesi ile farkındalığın artması gerektiğini belirtiyor.Öncelikle halk arasında yaygın olan ancak doğruluk payı olmayan inançların giderilmesi gerekiyor. Örneğin sadece ailesinde meme kanseri hikayesi olan kadınlar değil, özellikle 20 yaşını aşmış her kadın meme kanseri riskine karşı kontrollerini aksatmadan yapmalıdır. Her ay düzenli yapılması gereken kendi kendine elle muayene olası risklerin erken teşhisi için çok önemlidir. Doç. Dr. Emre Pabuçcu meme kanseri belirtilerini ve erken teşhisin hayat kurtardığını şöyle anlatıyor:“Meme kanserini erken zamanda teşhis etmek için belirtilerini doğru şekilde bilmek gerekiyor. Meme dokusunda meydana gelen değişiklikler, memenin şeklinde, büyüklüğünde yeni oluşan farklılıklar, meme ucundaki değişimler ve en önemlisi memede yumru oluşumunun takip edilmesi gerekiyor. Belli bir yaştan sonra her kadın, kendi kendine bilinçli bir muayene yapmalı ve olası belirtilerde vakit kaybetmeden doktoruna başvurmalıdır. Memede oluşan her kitle meme kanseri olacak diye bir şey yok. Ancak olası bir riske karşı mutlaka doktor muayenesi şarttır çünkü son yıllarda da görüyoruz ki meme kanserinde erken tanı sayesinde kurtulan hayatların oldukça yüksek bir oranı var.”Hem dünyada hem de ülkemizde son yıllarda meme kanseri konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla pek çok proje ve etkinlik düzenleniyor. Doç. Dr. Emre Pabuçcu, farkındalığın artmasıyla, meme kanserinde erken teşhis ile hastalığın atlatılma oranlarının da daha fazla olacağını belirtiyor ve ekliyor:“Meme kanserinde en önemli konu hastalığa erken tanı koyabilmek. Son zamanlarda meme kanseri farkındalığının artması için pek çok ülkede bir sürü çalışma görüyoruz. Bu çalışmalar hayati önem taşıyor çünkü her ne kadar günümüzde meme kanseri vakalarında artış görülse de, bilinçlenme ve farkındalıkla erken tanı sayesinde meme kanserini yenenlerin sayısı da artıyor.”