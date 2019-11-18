Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtıcı açıklama...

Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalıyla yaptığı evlilikle gündeme gelmeye devam ediyor.

18.11.2019 17:42 Magazin

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtıcı açıklama... Meltem Miraloğlu ve kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı eşiyle ilgili geçtiğimiz hafta boşanma iddiaları ortaya çıkmıştı. Ancak oyuncu son paylaştığı video ile boşanma iddialarını yalanlamış oldu. Videoda Miraloğlu eşine "Beni seviyor musun?" diye soruyor eşi de "Kesinlikle" cevabını veriyordu.

"YILLARDIR İŞSİZİM"
Meltem Miraloğlu, Gel Konuşalım programına ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamada "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" demesi dikkatleri çekti ve evliliğin maddi sebeplerle yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden boşanıyor mu?

Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden boşanıyor mu?
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